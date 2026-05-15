AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı!

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin bir tapu davasında mahkeme harçlarından muaf olmak için muhtarlıktan "fakirlik ilmühaberi" aldığını iddia etti. Dosyaya giren belge sonrası savcılığın soruşturma başlattığını duyuran Akdoğan, Altınsoy'u istifaya çağırdı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin, bir tapu davasında mahkeme masraflarından muaf tutulmak için muhtarlıktan "fakirlik ilmühaberi" aldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Sosyal medya üzerinden bir video yayımlayan Akdoğan, bir milletvekili eşinin adli yardım talebi kapsamında bu belgeyi kullanmasının "akıl alır gibi olmadığını" belirterek sert tepki gösterdi.

İddiaya göre, söz konusu "fakirlik belgesi" tapu davası dosyasına sunuldu ancak davalı tarafın avukatı durumu fark ederek mahkemeye taşıdı.

Fakirlik ilmühaberi nedir ?

Fakirlik ilmühaberi, kişinin ekonomik durumunun yetersiz olduğunu göstermek amacıyla genellikle muhtarlıktan alınan belgedir. Bu belge, dava harç ve giderlerinden muafiyet sağlayabilen adli yardım talebi kapsamında mahkemeye sunulabilir; ancak muafiyet kararı belgeyi düzenleyen muhtarlık tarafından değil, mahkeme tarafından verilir.

Savcılık Devreye Girdi: Soruşturma Başlatıldı

Umut Akdoğan’ın açıklamalarına göre mahkeme, durumu Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

Başsavcılığın hem sahte olduğu iddia edilen belgeyi düzenleyen muhtar hem de belgeyi kullanan milletvekili eşi hakkında resmi soruşturma başlattığı öne sürüldü. Akdoğan, bir milletvekili ailesinin bu yöntemle harç muafiyetinden yararlanmaya çalışmasının etik ve hukuki açıdan kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Derhal İstifa Etmeli" Çağrısı

Olayın aydınlatılması için AK Parti yönetimine ve TBMM Başkanlığına çağrıda bulunan Akdoğan, Hüseyin Altınsoy’un milletvekilliğinden istifa etmesi ve partisinden ihraç edilmesi gerektiğini savundu.

Ekonomik durumu yetersiz vatandaşlar için düzenlenen fakirlik ilmühaberi üzerinden yaşanan bu skandalın ardından, ilgili makamlardan gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

Umut Akdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Büyük bir skandal, akıl alır gibi değil! AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, karısına muhtarlıktan 'fakirlik ilmühaberi' aldırıyor. Şimdi 'Nasıl oluyor?' diyorsunuz değil mi? Bakın mesele şu: AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşi bir tapu davası açacak. Tapu davası nasıl açılıyor? Gidiyorsunuz mahkemeye, bir harç yatırıyorsunuz, bir vergi ödüyorsunuz.

Ödemeyebilir misiniz? Bunun bir koşulu var; yoksulsanız, sizin hakkınızı korumak için devletin size verdiği bir şans bu. Muhtar diyor ki: 'Bu kişi fakirdir, fakir olduğu için bu ilmühaberi veriyorum. Bunu götürüp dava dosyasına koyarsa harç ödemez mahkemeye.

İşte tenezzül ediyorlar ve bir milletvekili eşine sırf mahkemeye harç ödememek için bu belgeyi ayarlıyor. Bu belgeyi alıyorlar, götürüp dava dosyasına koyuyorlar. Davalı tarafın avukatı bu fakirlik ilmühaberi fark edince diyor ki: 'Bu nasıl olur? Davacı olan hanımefendinin kocası milletvekili. Bir milletvekili devletine vergi ödeyemeyecek, o mahkemeye harç veremeyecek durumda mı?' diyor."

"Bu sefer konu tabii mahkemede gündem yapılıyor. Mahkeme bu sefer konuyu Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına aksettiriyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı hem bu belgeyi veren kişiyle ilgili hem bu belgeyi alan milletvekilinin eşiyle ilgili soruşturma başlatıyor.

Bakın burada mesele şu: Nasıl oluyor da bir milletvekili 'Ben acz içindeyim, ben fakirim' diyerek karısına bu belgeyi alıyor, bu belgeyi almaya tenezzül ediyor?Nasıl oluyor da biri bu belgeyi verebiliyor?Nasıl oluyor da bizim başımızda uçan kuşun kanadındaki bite kadar takip edenler ve haber yapanlar, biz bu meseleyi gündeme getirene kadar bu meseleyi gündeme hiç getirmiyor?

Bakın bu nedir biliyor musunuz? Bu AK Parti iktidarının çeyrek yüzyıllık çürümüşlüğünün parçalarından yalnızca bir tanesidir. Bir milletvekilinin karısına devlete vergi vermemek için fakirlik ilmühaberi almaya tenezzül etmesi, AK Parti'nin çürümüşlüğünün göstergesidir.

Şimdi, yapılması gereken şey şu: Hiç iktidardan korkmadan, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında bu işin peşine düşen onurlu isimler bu işi devam ettirmeli. AK Partili milletvekilleri aralarında böyle tenezzül eden bir milletvekilinin olduğunu bilmeli. AK Parti derhal bu kişiyi ihraç etmeli. Hüseyin Altınsoy, bu çağrı da sana: Sen de derhal milletvekilliğinden istifa etmelisin.

Sayın Cumhurbaşkanı; AK Parti'nin Genel Başkanıdır. AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla partisinde böyle bir isim olduğunu ve partisinde buna benzer çokça olaylar olduğunu bilmelidir, müdahale etmelidir. Sayın Meclis Başkanımız; lütfen biliniz, bu isimler parlamentoya yakışmamaktadır ve Hüseyin Altınsoy gereğini yapmalıdır."