Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu!

Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon tahminini %26'ya yükseltmesiyle milyonlarca emekli ve memurun maaş zam hesabı değişti. Temmuz ve Ocak aylarında yapılacak zamlar için masada üç farklı senaryo var. En düşük emekli aylığı 23 bin TL bandını aşacak mı? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini bekleyen yeni oranların tüm detayları haberimizde.

Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 26'ya revize etmesi, milyonlarca emekli ve memurun maaş tablolarını yeniden şekillendirdi. Yeni tahminler ışığında Temmuz ve Ocak zamları için üç farklı senaryo öne çıkıyor.

Merkez Bankası; 2026, 2027 ve 2028 yıllarına dair enflasyon hedeflerini güncelledi. Yılın ilk 4 ayında gerçekleşen %14,64'lük enflasyonun ardından, 2026 yıl sonu hedefinin %26'ya çıkmasıyla birlikte maaş hesapları sil baştan yapıldı.

İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın verileriyle masadaki o senaryolar:

Senaryo 1: Piyasa Beklentilerine Göre Zam Oranları

Piyasa temsilcilerinin anketlerine göre, yıl sonu enflasyonunun %27,53 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda:

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Temmuz'da %18,5, Ocak'ta %7,6 zam alacak.
Memur ve Memur Emeklisi: Temmuz'da %14,2, Ocak'ta %5,6 artış görecek.

Senaryo 2: Merkez Bankası Resmi Hedefine Odaklanıldığında

Merkez Bankası'nın yıl sonu %24'lük resmi hedefine ulaşılması ve aylık enflasyonun %1,19 seviyesinde tutulması halinde:

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Temmuz'da %17,4, Ocak'ta %7,3 zam alacak.
Memur ve Memur Emeklisi: Temmuz'da %13,2, Ocak'ta %5,3 seviyesinde kalacak.

Senaryo 3: Son 4 Yılın Ortalaması Baz Alındığında

TÜİK verilerine göre son dört yılın enflasyon hareketleri paralelinde bir seyir izlenirse, 6 aylık enflasyonun %19,2'yi bulması öngörülüyor. Bu ihtimalde:

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Temmuz'da %19,2, Ocak'ta %15,8 zam alacak.
Memurlar: Temmuz'da %14,9, önümüzdeki yılın Ocak ayında %13,6 artış yaşayacak.

En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak?

Halen 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, Temmuz döneminde de artırılması bekleniyor. Hesaplamalara göre en düşük emekli aylığı; piyasa anketine göre 23.700 TL, Merkez Bankası hedefine göre 23.360 TL, son 4 yılın ortalamasına göre ise 23.840 TL seviyesine yükselecek.

Önemli Not: Bu tablodaki yüzdelik oranlar ve emekli maaş tahminlerinde öğretmen, doktor ve mühendis gibi meslek gruplarının mevcut (baz) maaşları yaklaşık değerler üzerinden hesaplanmıştır. Bu verilerin kesinliği için resmi makamların açıklamaları takip edilmelidir.

 

