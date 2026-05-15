Sinan Akçıl’ın ardından Semicenk de devrede: Milli Takım marşı sosyal medyayı salladı

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası serüveni öncesi müzik dünyasından dev bir hamle geldi! Sinan Akçıl'ın ardından ünlü sanatçı Semicenk de Ay-Yıldızlılar için hazırladığı yeni marşın nakaratını paylaştı. Kısa sürede TikTok ve X’te viral olan, Tarkan'ın efsaneleşmiş eserleriyle kıyaslanan şarkı futbolseverleri ikiye böldü.

Türk pop müziğinin son dönemdeki en üretken isimlerinden biri olan Semicenk, Sinan Akçıl’ın ardından milli takım için stüdyoya giren isimler arasına katıldı. Genç sanatçı, Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan millilerimize destek amacıyla hazırladığı şarkının kısa bir kesitini sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal Medyada Viral Oldu

Yayınlandığı andan itibaren TikTok, Instagram ve X (Twitter) platformlarında hızla yayılan parça, kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti. Semicenk’in kendine has tarzıyla harmanladığı epik nakarat, taraftarların bir kesimi tarafından büyük beğeni toplarken; bir kesim ise yeni şarkıyı Tarkan’ın geçmişte milli takım için yaptığı efsaneleşmiş marşlarla kıyaslayarak olumsuz eleştirilerde bulundu.

Taraftarlar Tamamını Bekliyor

A Milli Takım’ın Dünya Kupası vizesi almasıyla birlikte sanatçılar arasındaki bu "milli heyecan" yarışı taraftarları da heyecanlandırdı. Özellikle Sinan Akçıl ve Semicenk’in hazırladığı çalışmaların tam versiyonları müzikseverler tarafından merakla bekleniyor. Semicenk'in sosyal medyayı sallayan bu hamlesi, milli takımın kupa yolculuğu öncesinde motivasyonu artıracak gibi görünüyor.