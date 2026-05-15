Cezaevinden tahliye olan Testo Taylan'dan dikkat çeken açıklama

İki aydır cezaevinde tutuklu bulunan ünlü sosyal medya fenomeni Testo Taylan lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız tahliye edildi. Tahliyesinin hemen ardından sosyal medya hesabından ilk mesajını paylaşan Taylan, "Sevinen biri varsa o da mahkumlardır" sözleriyle dikkat çekti.

"Sevinen Biri Varsa O da Mahkumlardır"

Tahliyesinin ardından kısa bir açıklama yapan Testo Taylan, paylaşımında cezaevi sürecine dair duygusal bir vurgu yaptı. Taylan, "Bir gün geçti diye sevinen biri varsa o da cezaevindeki mahkumlardır. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullanarak, içeride kalan diğer tutuklu ve hükümlüler için dua etti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu 2 aylık tutukluluk sürecinin ardından gelen bu paylaşım, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale geldi.

Takipçileri, fenomen ismin özgürlüğüne kavuşmasını kutlarken, mahkumlarla ilgili yaptığı açıklama geniş kitleler tarafından takdirle karşılandı.

Testo Taylan'ın bundan sonraki süreçte sosyal medya içeriklerine devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.