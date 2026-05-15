Bu da ''yeni nesil'' dilencilik vurgunu... Her an sizin de kapınız çalabilir!

Bilecik’te sivil zabıta ekipleri, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden "yeni nesil" dilencilere karşı dev bir operasyon başlattı. Kapı kapı dolaşarak "ilaç, ameliyat veya ekmek parası" bahanesiyle nakit ya da IBAN üzerinden para toplayan şahıslar suçüstü yakalandı.

Bilecik’te kapı kapı dolaşarak nakit ya da IBAN numarası üzerinden para talep eden "yeni nesil" dilenciler, sivil zabıta ekiplerinin denetimine takıldı. Vatandaşların duygularını sömürerek haksız kazanç elde etmeye çalışan bu kişilere yönelik yasal işlem başlatıldı.

SİVİL ZABITADAN IBAN İSTEDİLER

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla mahallelerde yürüttüğü denetimler sırasında şaşkınlık yaratan bir yöntemle karşılaştı. Sivil kıyafetlerle denetim yapan ekipleri fark etmeyen dilenciler, zabıta personeline de yanaşarak IBAN numaralarını verip para talep etti. Suçüstü yakalanan şahıslar hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

"İKİNCİ KATEGORİYE ASLA İZİN VERMİYORUZ"

Yardım toplama faaliyetlerini iki kategoride değerlendirdiklerini belirten Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, resmi kurumlardan izin alınan belgeli bağışlar dışındaki her türlü talebin yasak olduğunu vurguladı. Öndersev, "Kapı kapı, dükkan dükkan dolaşılarak kendisi ya da yakınının tedavi veya ekmek parası gerekçesiyle para toplanmasına asla izin vermiyoruz. Bunları dilencilikle eş değer tutuyoruz" dedi.

DUYGU İSTİSMARINA DİKKAT!

Dilencilerin genellikle "ameliyat parası" veya "ilaç parası" gibi hassas konuları kullanarak insanların merhamet duygularını kötüye kullandığını ifade eden Öndersev, vatandaşları bu kişilere karşı duyarlı olmaya çağırdı. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin devletin ve belediyenin ilgili birimleri tarafından zaten desteklendiğini hatırlatan Öndersev, bu tür girişimlere para verilmemesi gerektiğini belirtti.

DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK

Halkın huzurunu bozmaya yönelik bu tür faaliyetlere karşı müdahale edilmezse vatandaşların rahatsız edileceğine dikkat çeken Zabıta Müdürü, sivil ve resmi ekiplerin sahadaki denetimlerinin aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

İHA