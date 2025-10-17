Alevler tüm evi sardı; yatalak hasta kurtarılamadı...
Batman'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan ve ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılan 77 yaşındaki yatalak adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Kuyubaşı Mahallesi'nde bulunan konutlardaki 8 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çocuk odasında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler üst katlarda dumandan etkilenen 10 kişiyi itfaiye merdiveni yardımı ile aşağı indirdi.
Dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
