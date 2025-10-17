  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Alevler tüm evi sardı; yatalak hasta kurtarılamadı...

Alevler tüm evi sardı; yatalak hasta kurtarılamadı...

Batman'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan ve ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılan 77 yaşındaki yatalak adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Alevler tüm evi sardı; yatalak hasta kurtarılamadı... - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Kuyubaşı Mahallesi'nde bulunan konutlardaki 8 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çocuk odasında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. 

1 / 7
Alevler tüm evi sardı; yatalak hasta kurtarılamadı... - Resim: 2

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

2 / 7
Alevler tüm evi sardı; yatalak hasta kurtarılamadı... - Resim: 3

Olay yerine gelen ekipler üst katlarda dumandan etkilenen 10 kişiyi itfaiye merdiveni yardımı ile aşağı indirdi. 

3 / 7
Alevler tüm evi sardı; yatalak hasta kurtarılamadı... - Resim: 4

Dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

4 / 7