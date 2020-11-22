Alexis Sanchez Süper Lig'e geliyor
Arsenal'den ayrıldıktan sonra bir türlü istediği performans düzeyine çıkamayan Alexis Sanchez'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Arsenal'den ayrıldıktan sonra bir türlü istediği performans düzeyine çıkamayan Alexis Sanchez'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.
Topçular'dan ayrılarak Jose Mourinho'nun Manchester United'ına transfer olan Şilili yıldız burada istediği performansı gösterememişti.
Kırmızı Şeytanlar'a 34 milyon euro karşılığında transfer olan yıldız futbolcunun performansı taraftarın baskısıyla birlikte iyice düşmüştü.