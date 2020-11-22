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  3. 22 Kasım 2020 21:48

Alexis Sanchez Süper Lig'e geliyor

Arsenal'den ayrıldıktan sonra bir türlü istediği performans düzeyine çıkamayan Alexis Sanchez'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Alexis Sanchez Süper Lig'e geliyor

Arsenal'den ayrıldıktan sonra bir türlü istediği performans düzeyine çıkamayan Alexis Sanchez'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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Alexis Sanchez Süper Lig'e geliyor

Topçular'dan ayrılarak Jose Mourinho'nun Manchester United'ına transfer olan Şilili yıldız burada istediği performansı gösterememişti.

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Alexis Sanchez Süper Lig'e geliyor

Kırmızı Şeytanlar'a 34 milyon euro karşılığında transfer olan yıldız futbolcunun performansı taraftarın baskısıyla birlikte iyice düşmüştü.

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Alexis Sanchez Süper Lig'e geliyor

Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden Inter'e kiralanan Alexis Sanchez, 2020-21 sezonunun başında bedelsiz olarak Inter kadrosuna dahil oldu.

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