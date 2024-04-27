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Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı belli oldu
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Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu seçildi.

Fenerbahçe’de Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti. 

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda 12 sandıkta toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.

Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.

Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.

Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:

Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).

Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak 3 yıl boyunca görev yapacak.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Şekip Mosturoğlu Yüksek Divan Kurulu Başkanı
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