Şemsiyeleri hazırlayın: Güneşli havaya sağanak molası

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Türkiye bir taraftan Kuzey Afrika ve Suriye'den gelecek olan toz taşınımının diğer yandan da sağanak yağışların etkisi altına girecek. Toz taşınımı ve sağanak yağışların birleşmesiyle çamur yağmurları bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Eskişehir, Çankırı, Konya, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Marmara ile kuzey kesimlerde kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve çevresinde Cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde rüzgar esecek. Fırtınanın cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, fırtınayla birlikte İstanbul ve çevresinde toz aşınımı da görüleceği bildirildi. Toz aşınımının pazar sabah saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

10 - 16 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritası

10 Mayıs Cuma hava durumu tahmin haritası

11 Mayıs Cumartesi hava durumu tahmin haritası

12 Mayıs Pazar hava durumu tahmin haritası

13 Mayıs Pazartesi hava durumu tahmin haritası

14 Mayıs Salı hava durumu tahmin haritası