Allah kahretsin... Bize et diye yedireceklerdi; tam 1 ton bozuk et imha edildi

  4. Allah kahretsin! Bakın bize et diye ne yedireceklerdi: Tam 1 ton bozuk et ele geçirildi!

Şanlıurfa'da et depolarına düzenlenen baskında lokantalarda pişirilmek üzere hazırlanmış yaklaşık 1 ton bozuk et ele geçirdi.

Kaynak: DHA / İHA
Şanlıurfa’da halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik önemli bir denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile birlikte, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) Perakendeciler Sitesi'nde bulunan et depolarına kapsamlı bir denetim düzenledi. 

Polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, halkın tüketimine sunulmak üzere hazırlanan sağlıksız ve bozulmuş etler ele geçirildi. 

Denetimler sırasında tek tek açılan et depolarında yapılan kontroller sonucunda, hijyenik olmayan şartlarda saklanan, kokmuş ve bozulmuş etlere rastlandı. 

