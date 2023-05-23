Almanya'da Türk aileye göktaşı piyangosu vurdu

"GÖKTAŞINI BİR KASADA SAKLIYORUZ"

Almanya dışından çok sayıda teklif aldıklarını belirten Şahin, en yüksek teklifin ise 200 bin euro olduğunu belirtti. Göktaşını bir kasada sakladıklarını ve başkaları tarafından görünüp incelenmesinin de önemli olduğuna vurgu yapan Şahin uzmanlardan edindikleri bilgiye göre bu göktaşının şimdiye kadar Schleswig Holstein eyaletine düşen en büyük göktaşı olduğunu söyledi.