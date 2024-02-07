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Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı.

Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı - Resim: 1

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

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Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı - Resim: 2

Yolculuk süresince mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrası gerçekleştirmesi ve yaklaşık 48 saat sonra Florida kıyısı açıklarında Dünya'ya ulaşması öngörülüyor.

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Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı - Resim: 3

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı” dedi. 

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Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı - Resim: 4

Kacır, daha önce yaptığı açıklamada, koşulların uygun göründüğünü, Gezeravcı ve 3 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) dünyaya dönüşünün 17.05’te başlayacağını duyurmuştu.

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