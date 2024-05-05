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Noterlerde yeni dönem başlıyor: Tüm illere gönderildi

Noterlerde yeni dönem başlıyor: Tüm illere gönderildi
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Tüm noter işlemlerinde kredi kartı ile ödeme kolaylığı getirilmesinin ardından yeni bir uygulama daha başlıyor.

3 Şubat 2020 tarihi itibari ile noterlik işlemlerinde kredi kartıyla ödeme imkanı getirilmiş, bu kolaylıkla günümüze kadar 33 milyon 481 bin kişi kredi kartı ile ödeme yapmıştı.

Noterlerde işlevselliği artırmak ve yığılmaları önlemek amacı ile e-noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti gibi birçok yenilik hizmete geçirilmişti. Noterlik sayısı da 1231'den 2024 yılı itibari ile 2 bin 385'e çıkarıldı.

İşlemlerde sıklıkla rastlanan sahte kimlik kullanımını ortadan kaldırmak amacı ile yeni bir uygulama için düğmeye basıldı. İlk önce pilot uygulama olarak devreye alınan parmak iziyle kimlik doğrulama işlemi ile şimdiye kadar 3 bin 779 kimliğin doğrulaması yapıldı.

81 ildeki tüm noterliklerde uygulanacak olan parmak izi doğrulama sistemi 2024 yılı sonuna kadar ülke geneline yayılacak.

 

Etiketler noter noterlik yeni düzenleme düzenleme
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