Altın fiyatları için dikkat çeken rapor! Yukarı mı, aşağı mı ?
2021'deki rallisinin ardından yatay seyirde devam eden altın fiyatları için kritik uyarılar peş peşe geldi.
Analistler merkez bankalarının enflasyon baskılarıyla mücadelede şahin bir duruşu tercih etmelerinin 2022 görünümünü belirsizleştirdiğini ifade etse de böyle bir ortamda altının bir adım öne çıkarak yatırımcılara göreli bir güç gösterdiğini kaydettiler.
Ekonomide son dönemde oluşan makroekonomik durum sonucunda artık teşviklerin kısılacağı ve muhtemelen birçok ekonomide çoklu adette faiz arıtımına gidileceği beklentisi hakim.
Analistler piyasalarda para politikasının sıkılaştırılacağının aylardır konuşuluyor olması ve bu yönde politika geliştirilmesinin yarattığı ters rüzgârların altın fiyatlarını olumsuz etkilemediğini belirtiyor.
Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin altın fiyatlarına dayanak oluşturduğunun altını çizen analistler, “Piyasalar strese girdiğinde genellikle altın bu işten kazançlı çıkar. Hisse senedi piyasalarının bu yıla çok kötü bir performansla girdiğini görüyoruz. Piyasalarda genel anlamda bir ayı piyasası oluştuğunda ve birçok endeks aşağı yönü gösterdiğinde altın gücünü göstermek için fırsat ele geçirmiş olur. Piyasaların gerilim yaşadığı dönemlerde altın değerli metali yatırımcı portföylerinde bir denge unsuru sağlamaktadır. Bununla birlikte altın her zaman satış baskıları karşısında dayanıklı duramasa da piyasaların gerildiği ortamlarda genellikle tipik risk varlıklarından daha iyi bir performans göstermektedir” şeklinde değerlendirmede bulundular.