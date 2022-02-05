Altın fiyatları için dikkat çeken rapor! Yukarı mı, aşağı mı ?

Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin altın fiyatlarına dayanak oluşturduğunun altını çizen analistler, “Piyasalar strese girdiğinde genellikle altın bu işten kazançlı çıkar. Hisse senedi piyasalarının bu yıla çok kötü bir performansla girdiğini görüyoruz. Piyasalarda genel anlamda bir ayı piyasası oluştuğunda ve birçok endeks aşağı yönü gösterdiğinde altın gücünü göstermek için fırsat ele geçirmiş olur. Piyasaların gerilim yaşadığı dönemlerde altın değerli metali yatırımcı portföylerinde bir denge unsuru sağlamaktadır. Bununla birlikte altın her zaman satış baskıları karşısında dayanıklı duramasa da piyasaların gerildiği ortamlarda genellikle tipik risk varlıklarından daha iyi bir performans göstermektedir” şeklinde değerlendirmede bulundular.