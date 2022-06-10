Altın fiyatları için korkutan uyarı

Bunun başlıca nedenlerinden birinin gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının olası bir küresel finansal krize yönelik artan endişeleri olduğu değerlendirilirken anket katılımcılarının yüzde 25’inin rezervlerine daha fazla altın eklemek istediği görüldü. Bu oran 2021 yılında yüzde 21’di.