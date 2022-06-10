Altın fiyatları için korkutan uyarı
Dünya Altın Konseyi yaptığı araştırma raporlarını kamuoyu ile paylaştı. Dünya genelindeki ülkeler altın rezervlerini arttırmak isteyecek ve altın fiyatları yükselecek.
Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan araştırmaya göre merkez bankalarının önemli bir kısmı, artan ekonomik risklere dair endişeler nedeniyle önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmak istiyor.
Bunun başlıca nedenlerinden birinin gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının olası bir küresel finansal krize yönelik artan endişeleri olduğu değerlendirilirken anket katılımcılarının yüzde 25’inin rezervlerine daha fazla altın eklemek istediği görüldü. Bu oran 2021 yılında yüzde 21’di.
Artan enflasyona ek olarak sıkılaşmacı para politikaları ve Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirlerinin daha fazla bozulması ve jeopolitik belirsizlikler piyasada kaygı yaratıyor.
Anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük bir kısmı altının değer saklama aracı ve kriz zamanlarında iyi performans gösterme özellikleri sayesinde toplam rezervlerdeki oranının önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyorlar.