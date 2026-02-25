Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı
Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik hareketlilik, altın fiyatlarını adeta bir "hız trenine" çevirdi. ABD ve İran arasındaki haber akışıyla geçen haftayı sert düşüşle kapatan altın, yeni haftaya hızlı bir toparlanmayla başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılını "manipülasyon yılı" ilan ederek yatırımcıları uyardı.
Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metaller piyasalarında fırtınalı seyir devam ediyor. Geçen hafta düşen altın, yeniden yükselişe geçti. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, 2026 yılını bir kez daha "manipülasyon yılı" olarak tanımlarken Ons altın ve gram altında yeni hedeflerini açıkladı.
Geçtiğimiz hafta ABD-İran arasındaki anlaşma haberleriyle irtifa kaybeden altın, bu hafta jeopolitik gerilimin tekrar tırmanmasıyla rotasını yukarı kırdı. Değerli metaller ve para piyasaları analisti İslam Memiş katıldığı bir programda piyasadaki bu istikrarsızlığın tesadüf olmadığını, "bilerek ve isteyerek bozulan bir manipülasyon piyasası" ile karşı karşıya olduğumuzu iddia etti.
Katıldığı televizyon programında yatırımcılara seslenen İslam Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların birer tuzak olduğunu savundu. Trump’ın yetkilerinin sınırlanması ve Çin piyasalarının devreye girmesiyle ons altının tekrar güç kazandığını belirten Memiş, "Kısa vadeli alım-satım yapanlar ve kaldıraçlı işlemde olanlar için büyük risk var. Ancak uzun vadeye odaklananlar için problem yok" dedi.
Piyasadaki rakamların hızla değiştiğini belirten İslam Memiş, güncel durumu ve hedeflerini şu rakamlarla paylaştı: