Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı

Başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metaller piyasalarında fırtınalı seyir devam ediyor. Geçen hafta düşen altın, yeniden yükselişe geçti. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, 2026 yılını bir kez daha "manipülasyon yılı" olarak tanımlarken Ons altın ve gram altında yeni hedeflerini açıkladı.