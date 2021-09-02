Ankara-Sivas arası 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren hattı için olay iddia
Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesinin hizmete açılmasına günler kaldı
Yaklaşık 10 milyar lira maliyeti ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.
Proje kapsamında çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı Sivas-Balışeyh arasında test sürüşleri tamamlanmıştı. 393 kilo metre uzunluğundaki dev proje de, çalışmaların tamamlandığı bölümde önümüzdeki günlerde seferlerin başlaması planlanıyor.
Ayrıca projede; 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez yer alıyor. Çalışmalar sırasında; 108 milyon m3 kazı, 29 milyon m3 dolgu yapıldı. Projenin hayata geçmesi ile Sivas ile Ankara arasındaki raylı sistem ile ulaşım süresi 12 saatten 2 saate düşecek.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın,iki gün sonra açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın henüz tamamlanmadığını belirterek, "İktidarın; ‘açılış yaptık’ demek için yüzde 20’si tamamlanmayan hattı açması olası bir kazaya davetiye çıkarır” uyarısında bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 4 Eylül’de açılacağı belirtilen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın yüzde 20’sinin (yaklaşık 80 kilometre) eski konvansiyonel hattan oluşacağına dikkat çekti.