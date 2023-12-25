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Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından, Pençe Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ve Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler anıldı.

Kaynak: AA
Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi - Resim: 1

Filistin halkına desteğini ilk andan itibaren kesmeyen Ankara Filistin Dayanışma Platformu, 'Gazze için Vicdan Buluşması' düzenledi.

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Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi - Resim: 2

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.

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Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi - Resim: 3

Yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazeteciler de anıldı.

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Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi - Resim: 4

Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan yürüyüş Anadolu Meydanı'nda tamamlandı. "Gazze için Vicdan Buluşması" bildiri okunmasıyla sona erdi.

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