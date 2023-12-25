Ankara'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi
Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından, Pençe Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ve Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler anıldı.
Kaynak: AA
Filistin halkına desteğini ilk andan itibaren kesmeyen Ankara Filistin Dayanışma Platformu, 'Gazze için Vicdan Buluşması' düzenledi.
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.
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Yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazeteciler de anıldı.
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Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayan yürüyüş Anadolu Meydanı'nda tamamlandı. "Gazze için Vicdan Buluşması" bildiri okunmasıyla sona erdi.
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