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  3. 13 Haziran 2017 09:13

Ankara'da köpek katliamı !

Ankara'nın Elmadağ kayak merkezi yakınındaki Yakupabdal Köyü'nde köpeklerin zehirlenip sonra da yakılıp işkence edilerek öldürüldüğü iddia ediliyor.

Ankara'da köpek katliamı !

Ankara Elmadağ kayak merkezinde, Yakupabdal Köyü'nde yaşanan köpek ölümleri dikkat çekiyor. Köpeklerin, önce zehirlenip, daha sonra yakılıp işkence edilerek öldürüldüğü iddia ediliyor. Olayda yaklaşık olarak 10 köpek ve 1 kedinin öldürüldüğü iddia ediliyor.

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Ankara'da köpek katliamı !

Habetürk'ün haberine göre bölgede besleme yapan koruma görevlisi Faruk Açık, arazide iki günde 10 köpek ve 1 kedinin cansız bedenine ulaştığını, zehirlenmek bir yana köpeklerin aynı zamanda yakıldığını ve katliam yapıldığını belirtti.

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Ankara'da köpek katliamı !

Açık, çevrede bulunan köpeklerin tamamının kayıp olduğunu, ve ölü sayısının daha da artmasından endişe ettiklerini belirtti.

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Ankara'da köpek katliamı !

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