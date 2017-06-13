Ankara'da köpek katliamı !

Ankara Elmadağ kayak merkezinde, Yakupabdal Köyü'nde yaşanan köpek ölümleri dikkat çekiyor. Köpeklerin, önce zehirlenip, daha sonra yakılıp işkence edilerek öldürüldüğü iddia ediliyor. Olayda yaklaşık olarak 10 köpek ve 1 kedinin öldürüldüğü iddia ediliyor.



