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Kızılay'da istifa: Kızılay’ın Afet Yönetimi Genel Müdürü istifa etti

Kızılay'da istifa: Kızılay’ın Afet Yönetimi Genel Müdürü istifa etti
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Kızılay'da Kerem Kınık'ın başkanlık görevinden, İbrahim Altan'ın genel müdürlük görevinden istifasının ardından Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer de görevinden istifa etti.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından çadır satmasıyla ülke gündemine oturan Kızılay’dan dikkat çeken bir istifa daha geldi. 

Kızılay’ın Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer’in istifa ettiği öğrenildi.

Özer Kızılay’daki görevine 2018 yılında başlamıştı. Ayrıca birçok skandala imza atan Kerem Kınık’ın 12 Mayıs 2023’te Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Aralık ayında da Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etmişti.

Deprem felaketinin ardından “Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla” Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu. 

Komisyona Kızılay adında dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Genel Müdürü İbrahim Altan ve Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer katılmıştı. 

Böylece bir yıl önce milletvekillerine sunum yapan Kızılay’ın üç üst düzey yöneticisinin tamamı istifa ederek görevinden ayrılmış oldu.

 

Etiketler Kızılay istifa istifa etti kızılay'da istifa rüzgarı Kerem Kınık İbrahim Altan ibrahim özer
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