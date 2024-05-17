Bankaların faiz oranları bir kez daha değişti

Merkez Bankası'nın son faiz adımı sonrasında bankalar da Türk Lirası mevduat sahiplerine sunduğu faiz oranlarını değiştirdi. Peki 1 milyon TL'lik birikime hangi banka ne kadar faiz veriyor ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 50’ye çekmesiyle mevduat faizleri yüzde 60 bandına dayanınca bankaların da Türk Lirası faiz oranlarında değişiklik oldu. İşte 1 milyon TL'lik bir mevduatın banka banka aylık getirisi...

ANADOLUBANK (Renkli Hesap) - Faiz Oranı: Yüzde 55 , Vade: 32 Gün , Net Kazanç: 44 bin 480 TL , Vade Sonu Tutar: 1 milyon 44 bin 480 TL

DENİZBANK (E-Mevduat) - Faiz oranı: Yüzde 54 , Vade: 32 Gün , Net Kazanç: 42 bin 981 TL , Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 981 TL

ENPARA.COM (Vadeli Hesap) - Faiz Oranı: Yüzde 47,5 , Vade: 32 Gün , Net Kazanç: 38 bin 415 TL , Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 415 TL

GARANTİ BBVA (E-Vadeli Hesap) - Faiz Oranı: Yüzde 47 , Vade: 32 Gün , Net Kazanç: 38 bin 10 TL , Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 10 TL

ING (Standart Vadeli Hesap) - Faiz oranı: Yüzde 44 , Vade: 32 Gün , Net Kazanç: 43 bin 672 TL , Vade Sonu Tutar: 1.043.672 TL

ING (e-Turuncu Hesap) - Faiz Oranı: Yüzde 54 , Vade: 32 Gün , Net Kazanç: 45 bin 289 TL , Vade Sonu Tutar: 1 milyon 45 bin 289 TL

ODEA (Yeni Vadeli Mevduat - Yeni Müşterilere Özel) - Faiz Oranı: 52 , Vade: 32 Gün , Net Kazanç: 42 bin 54 TL , Vade Sonu Tutar: 1 milyon 42 bin 54 TL

QNB FİNANSBANK (Çift Sarılı Hesap) - Faiz oranı: Yüzde 46,50 , Vade: 32 Gün , Net Kazanç: 37 bin 710 TL , Vade Sonu Tutar: 1 milyon 37 bin 710 TL

TEB (Marifetli Hesap) - Faiz Oranı: Yüzde 56 , Vade: 32 Gün , Net Kazanç: 46 bin 907 TL , Vade Sonu Tutar: 1 milyon 46 bin 907 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI (Vadeli TL Hesabı) - Faiz Oranı: Yüzde 43 , Vade: 32 Gün , Net Kazanç: 34 bin 775 TL , Vade Sonu Tutar: 1 milyon 34 bin 775 TL

YAPIKREDİ (Dönüşüm Hesabı TL - Standart Vadeli Hesap) - Faiz Oranı: Yüzde 49 , Vade: 32 Gün , Net Kazanç: 39 bin 628 TL , Vade Sonu Tutar: 1 milyon 39 bin 628 TL