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Motokurye cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı

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Balıkesir'de, motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi genci bıçaklayıp öldüren E.Ö. (17) ve babası O.Ö. tutuklandı. E.Ö.'nün ifadesinde, ''Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım'' dediği öğrenildi.

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi A.E.A., motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi. E.Ö., A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. A., kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde A.'nın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından A.'nın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OLAY KAMERADA

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Balıkesir'de, motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi genci bıçaklayıp öldüren E.Ö. (17) ve babası O.Ö. tutuklandı. E.Ö.'nün ifadesinde, ''Babamın imam nikahlı eşini nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım'' dediği öğrenildi.

Bu arada olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, A.'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü.

Ayrıca olaydan 1 hafta önce A.'ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı. A.'ın, görüntülerde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla olan görüntüsünde ise gitar çalıp, birlikte şarkı söylediği anlar yer alıyor.

SALDIRGANI TANIMIYOR

Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi S.D.'yi nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. E.Ö.'nün iddiasına karşın, A.E.A.'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.

E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.

E.Ö.'NÜN BABASI TUTUKLANDI

Balıkesir'de, zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi A.E.A.'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün (17) babası O.Ö. (38), bugün polis tarafından olayla ilgili olarak tekrar gözaltına alındı. O.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ö., cezaevine gönderildi

DHA

Etiketler balıkesir zincir restoran motokurye üniversite öğrencisi
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