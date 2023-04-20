Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var
Ankara’da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Ankara-Samsun Karayolu Kırıkkale istikameti Kayadibi mevkiinde meydana geldi.
1 / 8
Edinilen bilgilere göre, bayram yoğunluğu nedeniyle kontrolden çıkan otomobiller birbirine çarptı.
2 / 8
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
3 / 8
Sağlık ekipleri 10 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirledi.
4 / 8