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  4. Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var

Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var

Ankara’da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Ankara-Samsun Karayolu Kırıkkale istikameti Kayadibi mevkiinde meydana geldi. 

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Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, bayram yoğunluğu nedeniyle kontrolden çıkan otomobiller birbirine çarptı.

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Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

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Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Sağlık ekipleri 10 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirledi.

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