Bir sigara grubuna zam geldi

TBYD Başkanı Erol Dündar, Philip Morris sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Zamlar bugünden itibaren ürünlere yansıdı.

Tütün ürünleri ve alkollü içeceklerde zam yağmuru devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna gelen zammı duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubunda fiyat artışı olduğunu bildirdi. Düdar'ın paylaştığı zamlı listeye göre, fiyat artışları bugünden itibaren ürünlere yansıdı.

Yeni zamla birlikte Philip Morris (PM) grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira oldu. Sarmalık tütünün fiyatı ise 80 TL'ye çıktı.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇECEKLERDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre, enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 9.56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.