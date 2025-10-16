Ankara'da toprak kayması: 300 kişi tahliye edildi!

"4 aydır diken üzerinde oturuyoruz"

Zemin kaymasından dolayı tedirgin olduklarını belirten apartman sakinlerinden Buket N., "Dün akşam misafirim vardı ve o bize zeminin kaydığını söyledi. Apar topar aşağı indik. Panik atak olduk, evlerde duramaz olduk. Bunun bir çözümü olması gerekiyor. İnanın bir saatlik uykum yok, çocuklar da aynı şekilde. Onlar da uykusuz bir şekilde okula gittiler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 4 aydır diken üzerinde oturuyoruz. Bir an önce buraya müdahale edilmesini istiyoruz. Korkularımız artık gitsin, evlerimizde zor duruyoruz" dedi.