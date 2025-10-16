Ankara'da toprak kayması: 300 kişi tahliye edildi!
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bitişikteki 300 kişinin yaşadığı 17 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Olay, Mamak ilçesi Duralı Aliç Mahallesi 981. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 ay önce başlayan bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında bitişiğindeki 17 katlı binanın zemininde kayma meydana geldi.
Apartmanın çevresinde büyük çatlaklar oluştu. Güvenlik gerekçesiyle 45 dairelik bina tahliye edilirken, bina sakinleri geceyi akrabalarının yanında ve araçlarında geçirdi.
Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Deniz Sitesi sakinleri, tehlikenin ortadan kalkması için inşaatın durdurulmasını istedi.
"4 aydır diken üzerinde oturuyoruz"
Zemin kaymasından dolayı tedirgin olduklarını belirten apartman sakinlerinden Buket N., "Dün akşam misafirim vardı ve o bize zeminin kaydığını söyledi. Apar topar aşağı indik. Panik atak olduk, evlerde duramaz olduk. Bunun bir çözümü olması gerekiyor. İnanın bir saatlik uykum yok, çocuklar da aynı şekilde. Onlar da uykusuz bir şekilde okula gittiler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 4 aydır diken üzerinde oturuyoruz. Bir an önce buraya müdahale edilmesini istiyoruz. Korkularımız artık gitsin, evlerimizde zor duruyoruz" dedi.