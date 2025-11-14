Anne-oğulun ölümünde sır perdesini aralayacak gelişme: Kayıp telefon bulundu

M.U., Müge Anlı'nın programında şüphe uyandıran açıklamalarda bulunmuştu. M.U.; H.H. ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf ederken "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla ilgim yok" ifadelerini kullandı.

U., "24 Ekim'den sonra samimi olduk.12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.