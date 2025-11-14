Anne-oğulun ölümünde sır perdesini aralayacak gelişme: Kayıp telefon bulundu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenleri bulunan anne H.H. ile oğlu O.H.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken iki önemli gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın programında çelişkili ifadeleriyle şüphe uyandıran H.H.'nin eski eniştesi M.U.'ya elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Anne ile oğlunun ölü bulunduğu bölgede yapılan aramalarda kayıp cep telefonuna da ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne H.H. ile oğlu O.H.'nın cansız bedenlerine 10 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşıldı.
Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İncelme ekiplerinin çalışmasının ardından H. ve oğlu O.H.'nın cansız bedenleri, ekipler güçlükle uçurumdan çıkartabildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen anne ve oğlunun cenazeleri, buradaki işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine getirilerek toprağa verildi.
ESKİ ENİŞTEYE ELEKTRONİK KELEPÇE
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon programında şüpheli ifadelerde bulunması üzerine denetimli serbestlik tedbiriyle H.H.'nın eski eniştesi olan M.U. hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.
M.U., Müge Anlı'nın programında şüphe uyandıran açıklamalarda bulunmuştu. M.U.; H.H. ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf ederken "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla ilgim yok" ifadelerini kullandı.
U., "24 Ekim'den sonra samimi olduk.12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.