Annesinin sevgilisine kabusu yaşattı! İkinci saldırıyı polis önledi
Aksaray'da 20 yaşındaki C.M., evde çıkan tartışmada annesinin sevgilisi G.I.'ya (38) bıçakla saldırdı. Yaralanan G.I. ambulansa bindirildiği sırada C.M. ikinci kez saldırı girişiminde bulundu. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, saat 21.00 sırlarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. C.M., annesi A.D.'nin erkek arkadaşı olduğu öne sürülen G.I. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında C.M., G.I.'yı karın bölgesinden iki bıçak darbesiyle yaraladı. G.I., kanlar içinde yere yığılırken, C.M. ise evden hızla uzaklaştı.
İKİNCİ SALDIRIYI POLİS ENGELLEDİ
Gürültüyü duyup dışarı çıkan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı G.I., sağlık ekipleri ve A.D. eşliğinde sedyeyle apartmandan çıkartılıp, ambulansa alınmak istendi. Olaydan sonra apartmanda gizlendiği anlaşılan C.M., ambulansa alınmak istenen G.I.’yı yeniden bıçaklamak istedi.
Olay yerinde bulunan polis memurları, elinde bıçak bulunan C.M.'ye biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Bu sırada sağlık görevlileri de yaralı G.I. ile kadın arkadaşı A.D.'yi de ambulansa alıp, kapıyı kapattı. C.M., bu kez de elindeki bıçağı 4-5 kez ambulansın arka kapısına vurarak, kapıyı açmak istedi. Polis, yeniden biber gazıyla müdahale etti. C.M., bu kez kendisine engellemeye çalışan polise de bıçakla saldırmak istedi.