Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler...
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü. Yağış sırasında düşen yıldırım kameralara yansırken fındık büyüklüğündeki dolu vatandaşa zor anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
Antalya’da akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.
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Yağan dolu ile yollar ve sokaklar bir anda beyaza büründü.
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Kısa süreli yağış, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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