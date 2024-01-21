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Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler...

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü. Yağış sırasında düşen yıldırım kameralara yansırken fındık büyüklüğündeki dolu vatandaşa zor anlar yaşattı.

Kaynak: İHA
Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler... - Resim: 1

Antalya’da akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. 

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Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler... - Resim: 2

Yağan dolu ile yollar ve sokaklar bir anda beyaza büründü. 

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Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler... - Resim: 3

Kısa süreli yağış, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler... - Resim: 4
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