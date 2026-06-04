Antalya Limanı'nın dev misafiri... Bugüne kadar böylesi görülmedi!

Gemiyi karşılayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kruvaziyer turizminin kentin önem verdiği turizm türlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu, Antalya Limanı tarihine gelmiş en büyük gemi. Kruvaziyer turizmi, bizim çok önem verdiğimiz ve gelişmesi için gayret ettiğimiz bir turizm şekli. Bunu başarmak kolay olmadı ama bugün itibarıyla bu noktaya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ilk olacak ama sonu olmayacak. Sadece bu yıl için 10'un üzerinde Antalya için ziyaret düşünüyorlar. Diğer şirketlerle birlikte 50'leri görecek. Her bir gemi 3 bin gibi büyük rakamlı ve harcama kapasitesi çok yüksek olan misafiri, Antalya sokaklarına taşıyor. Kruvaziyer yolcuları, yüksek harcama kapasitesine sahip misafirler. Antalya turizmi için son derece değerli. 2026 yılının ardından 2027'nin çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.