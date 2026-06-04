Antalya Limanı'nın dev misafiri... Bugüne kadar böylesi görülmedi!
Antalya Limanı, tarihinin en büyük yolcu gemisi AROYA’yı ağırladı. 335 metre uzunluğundaki dünyanın ilk muhafazakar konseptli kruvaziyeri, 2 binin üzerinde yolcusuyla ilk kez Antalya'ya geldi.
Deniz turizminin en lüks segmentleri arasında gösterilen kruvaziyer turizmi, Antalya'da büyümeyi sürdürüyor. Antalya Limanı tarihinin en büyük kruvaziyeri olan AROYA, ilk kez kente demir attı. Dünyanın ilk muhafazakar konseptli kruvaziyeri olarak tanıtılan AROYA, 2 bin 140 yolcu ve 1047 mürettebatıyla limana yanaştı.
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından işletilen, Malta bayraklı AROYA Cruise, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'ndan hareket ederek Mısır ve Süveyş Kanalı rotasını takip ettikten sonra Antalya'ya ulaştı. 335,2 metre uzunluğunda, 150 bin 695 groston ağırlığındaki gemi, bugüne kadar Antalya Limanı'na yanaşan en büyük kruvaziyeri olarak kayıtlara geçti.
Gemiyi karşılayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kruvaziyer turizminin kentin önem verdiği turizm türlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu, Antalya Limanı tarihine gelmiş en büyük gemi. Kruvaziyer turizmi, bizim çok önem verdiğimiz ve gelişmesi için gayret ettiğimiz bir turizm şekli. Bunu başarmak kolay olmadı ama bugün itibarıyla bu noktaya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ilk olacak ama sonu olmayacak. Sadece bu yıl için 10'un üzerinde Antalya için ziyaret düşünüyorlar. Diğer şirketlerle birlikte 50'leri görecek. Her bir gemi 3 bin gibi büyük rakamlı ve harcama kapasitesi çok yüksek olan misafiri, Antalya sokaklarına taşıyor. Kruvaziyer yolcuları, yüksek harcama kapasitesine sahip misafirler. Antalya turizmi için son derece değerli. 2026 yılının ardından 2027'nin çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi.
2026 turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Vali Şahin, "Yüzde 8 civarında bir önceki yıla göre gerideyiz. Mevsim etkilerini burada hatırlayalım çünkü biliyorsunuz ilk 5 ay son derece yağışlı ve serin geçti. Bu turizme doğrudan etki etti. Yılın ilk aylarında küresel ve bölgesel gelişmeler nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandı. Ancak haziran ayıyla birlikte rezervasyonlarda toparlanma görüyoruz. Son dakika rezervasyonları da oldukça iyi gidiyor. Biz o yüzde 8'lik kaybımızı da yüksek sezonda; temmuz, ağustos ve eylül aylarında telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Sonbahar döneminde Antalya turizminin çok daha iyi seviyelere ulaşacağına inanıyoruz, tabii küresel ve bölgesel olumsuzluklar olmazsa" diye konuştu.