Mahkemeden karar çıktı: CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davası düştü

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davayı davacıların feragat etmesi üzerine reddetti. Ayrıca 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemi de derdestlik gerekçesiyle geri çevrildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği olaylı İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi talebiyle açılan davada son söz söylendi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davacıların şikayetlerinden feragat etmesi üzerine mahkeme heyeti davanın reddedilmesine (düşürülmesine) karar verdi.

38. Olağan Kurultay Talebine "Derdestlik" Engeli

Mahkemenin verdiği karar yalnızca İstanbul İl Kongresi ile sınırlı kalmadı. Aynı dava dosyası kapsamında yer alan ve ana muhalefet partisinin en üst karar organı olan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline yönelik diğer kritik talep de karara bağlandı.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayın iptali istemini "derdestlik" gerekçesiyle usulden reddetti.

Hukuk dilinde aynı davanın, aynı taraflar arasında ve aynı konuda başka bir mahkemede halihazırda görülmekte olması anlamına gelen derdestlik durumu, bu talebin önünü kesmiş oldu.