İstanbul trafiğinde akılalmaz anlar: Tutanak için aracından inip hem dayak yedi hem de ceza kesildi

İstanbul Avcılar'da trafik kazası sonrası tutanak tutmak için aracından inen S.Ç., arkadan çarpan sürücü ve 6 kişilik grubun saldırısına uğradı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda burnu iki yerinden kırılan talihsiz gence, karakolda bir şok daha yaşatıldı. İfade vermeye giden sürücüye 'araçtan indiği' gerekçesiyle trafik cezası kesildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı basit bir trafik kazası, maganda dehşetiyle son buldu.

30 Mayıs Cumartesi günü Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde aracıyla seyir halinde olan S.Ç. isimli vatandaş, yoğun trafik nedeniyle durakladığı esnada arkadan gelen başka bir aracın çarpmasıyla kazaya karıştı.

Kaza sonrası yasal prosedür gereği tutanak tutmak ve hasarın fotoğrafını çekmek için aracından inen S.Ç., hayatının şokunu yaşadı.

"Biz Buranın Çocuğuyuz, Adam Kaldırıyoruz" Tehdidi ve 7 Kişilik Meydan Dayağı

Otomobiline arkadan çarpan sürücü ve yanındaki arkadaşlarının sözlü ve fiziksel tacizine maruz kalan S.Ç., o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülere de yansıyan olayda şahıslar, "Biz buranın çocuğuyuz. Biz burada seni vururuz, adam kaldırıyoruz burada" diyerek açıkça ölüm tehditleri savurdu.

Kuzeninin araya girip sakinleştirmeye çalışmasına rağmen videoyu kapattıktan sonra saldırganların sayısının 6-7 kişiye çıktığını belirten S.Ç., grubun ortasında kalarak feci şekilde darp edildiğini ve ailesine ağır küfürler edildiğini ifade etti.

Burnu İki Yerinden Kırıldı, Karakolda İkinci Şoku Yaşadı

Yediği meydan dayağının ardından kanlar içinde kalan S.Ç., acil olarak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Buradaki ilk müdahalenin ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz gencin burnunda iki ayrı kırık tespit edildi ve kendisine resmi darp raporu verildi.

Olayın ardından elindeki video kayıtları ve darp raporuyla karakolun yolunu tutan S.Ç., saldırganlardan şikayetçi oldu. Ancak asıl şaşırtıcı gelişme emniyette yaşandı. Fotoğraf çekmek için aracından indiğini polis memurlarına video kaydıyla kanıtlayan S.Ç.'ye, akan trafikte "araçtan indiği" gerekçesiyle resmi trafik cezası kesildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken, mağdur sürücü adaletin yerini bulmasını bekliyor.

İHA