2026 LGS sınav giriş yerleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek LGS sınavı giriş yerlerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açtı.

Türkiye genelinde ortaokul son sınıf öğrencilerinin iyi bir liseye yerleşebilmek için ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunda kritik viraj dönüldü. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2026 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' için öğrencilerin sınav giriş yerlerini resmi olarak açıkladı.

LGS Giriş Bilgileri e-Okul'da Erişime Açıldı

Adaylar ve veliler artık sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi tüm hayati detaylara 'e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi' (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden tek tıkla ulaşabilecek. Öğrencilerin sınava girecekleri okulları önceden öğrenmesi, sınav sabahı yaşanabilecek ulaşım stresini ve karmaşayı en aza indirmek açısından büyük önem taşıyor.

MEB yetkilileri, öğrencilerin sınava girerken yanlarında bulundurması zorunlu olan fotoğraflı sınav giriş belgelerinin dijital sistemden değil, doğrudan okullardan alınacağı konusunda velileri uyardı. Bu belgeler, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından dijital ortamdan alınacak ve onaylı bir şekilde öğrencilere elden teslim edilecek. Sınavda özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin faydalanacağı sınav tedbirleri de yine bu giriş belgelerinde açıkça yer alacak.

Mücbir Sebep ve İl Değişikliği İçin Son Gün 8 Haziran

Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili milli eğitim müdürlüklerince kabul edilecek. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav giriş yeri bilgilerine 'e-okul.meb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

DHA