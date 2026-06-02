Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak!
Zonguldak'ta bir okulda Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan E.U. adlı kadın, 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi H.E.'nin kendisine yönelik devam eden fiziksel ve sözlü şiddetini sosyal medyada ifşa etti. E.U.'nun ağabeyi S.U. ve yanındaki üç kişi, eski enişte H.E.'yi görev yaptığı Kemal Köksal Stadyumu'nda tekme tokat döverek hastanelik etti.
Edinilen bilgilere göre, 5 yıllık evliliğini şiddet nedeniyle bitiren öğretmen E.U., 29 Mayıs'ta çocuğuyla görüşme bahanesiyle gelen eski eşi H.E. tarafından bir kez daha darbedildi. Adli makamlara yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını belirten E.U., morluklar içindeki fotoğraflarını paylaşarak, "1,5 sene oldu boşandım ama kendi hayatıma baktığım için yine ölüm tehditleri alıyorum. Şiddet gösterenlerin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini hazmedemiyorum" ifadeleriyle kamuoyundan destek istedi. Bu haklı isyan, sanal medyada '#E.U.yalnızdeğildir' etiketiyle kısa sürede çığ gibi büyüdü.
Kız kardeşinin yaşadığı şiddet ve sosyal medyadaki infialin ardından harekete geçen ağabey S.U., yanına oğlunu ve iki arkadaşını alarak spor eğitmeni H.E.'nin görev yaptığı Kemal Köksal Stadyumu'nu bastı.
Çıkan tartışma saniyeler içinde arbedeye dönüştü ve grup, bayılıp yere düşen H.E.'yi güvenlik görevlileri araya girene kadar acımasızca darbetti. O anlar, stadyumdaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.