Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak!

Edinilen bilgilere göre, 5 yıllık evliliğini şiddet nedeniyle bitiren öğretmen E.U., 29 Mayıs'ta çocuğuyla görüşme bahanesiyle gelen eski eşi H.E. tarafından bir kez daha darbedildi. Adli makamlara yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını belirten E.U., morluklar içindeki fotoğraflarını paylaşarak, "1,5 sene oldu boşandım ama kendi hayatıma baktığım için yine ölüm tehditleri alıyorum. Şiddet gösterenlerin elini kolunu sallaya sallaya gezmesini hazmedemiyorum" ifadeleriyle kamuoyundan destek istedi. Bu haklı isyan, sanal medyada '#E.U.yalnızdeğildir' etiketiyle kısa sürede çığ gibi büyüdü.