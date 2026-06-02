  3. Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davasında karar çıktı!

5 yıl 3 ay hapsi isteniyordu: Acun Ilıcalı hakkında karar çıktı!

Güncelleme:

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada mahkeme, Ilıcalı'nın beraatine hükmetti.

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiasıyla yargılandığı ceza davası bugün karara bağlandı. Savcılığın 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle açtığı davayı inceleyen mahkeme heyeti, Ilıcalı hakkında beraat kararı verdi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran davanın geçmişinde, Ilıcalı’nın sahibi olduğu yayın platformlarında yer alan bazı reklam kuşağı görselleri ceza soruşturmasına konu olmuştu.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edildiği gerekçesiyle ünlü televizyoncunun cezalandırılmasını talep etmişti.

Beraat kararı verildi 

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, savunmaları ve sunulan delilleri inceleyerek nihai kararını açıkladı.

Yapılan incelemeler sonucunda, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine varılarak Acun Ilıcalı’nın beraatına hükmedildi.

İHA

Etiketler acun ılıcalı Yasa dışı bahis
