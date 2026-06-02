5 yıl 3 ay hapsi isteniyordu: Acun Ilıcalı hakkında karar çıktı!
Hem Haber3.com'a destek olmak hem de gündemi kaçırmamak için Haber3.com'u Google News'te favorilerinize ekleyin.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada mahkeme, Ilıcalı'nın beraatine hükmetti.
Medya patronu Acun Ilıcalı'nın "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği" iddiasıyla yargılandığı ceza davası bugün karara bağlandı. Savcılığın 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle açtığı davayı inceleyen mahkeme heyeti, Ilıcalı hakkında beraat kararı verdi.
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran davanın geçmişinde, Ilıcalı’nın sahibi olduğu yayın platformlarında yer alan bazı reklam kuşağı görselleri ceza soruşturmasına konu olmuştu.
Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edildiği gerekçesiyle ünlü televizyoncunun cezalandırılmasını talep etmişti.
Beraat kararı verildi
Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, savunmaları ve sunulan delilleri inceleyerek nihai kararını açıkladı.
Yapılan incelemeler sonucunda, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine varılarak Acun Ilıcalı’nın beraatına hükmedildi.
İHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol