A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele edeceği 26 kişilik aday kadrosu Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından resmen açıklandı. Ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlı ekibimizin dev turnuvadaki maç fikstürü ve Arda Güler'den Hakan Çalhanoğlu'na kadar kadroda yer alan tüm isimler belli oldu.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
A Milli Futbol Takımımızın, heyecanla beklenen 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği 26 kişilik turnuva kadrosu Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından özel bir video ile açıklandı. D Grubu'nda yer alacak olan Ay-Yıldızlı ekibimiz; ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Paraguay ve Avustralya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Haber3 editoryal masası olarak derlediğimiz detaylara göre, deneyimli isimlerin ve genç yeteneklerin harmanlandığı kadroda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi yıldızlar dikkat çekiyor.

Milli Takımımızın 26 Kişilik Dünya Kupası Kadrosu Montella'nın belirlediği ve turnuvada ülkemizi temsil edecek oyuncu grubu şu şekilde şekillendi:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

