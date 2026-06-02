Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için fezleke talebi!

Siyaset gündemini sarsacak yeni bir yargısal gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde gündeme gelen "para talebi ve teslimi" iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada kritik bir karara imza attı.

Başsavcılık; aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı'nın bulunduğu 6 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosyayı yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Adaylık Sürecindeki "Para Teslimi" İddiaları İnceleniyor

Başsavcılık açıklamasına göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında sanık beyanları ve olay ayrıntıları detaylıca değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, yerel seçimler öncesindeki aday belirleme süreciyle bağlantılı olduğu iddia edilen para trafiğine yönelik milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirecek nitelikte bulgulara rastlandığı belirtildi.

Dosyanın Antalya'dan Ankara'ya gönderilmesinin temel nedeni ise yasal prosedürler. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri hakkında yürütülecek adli soruşturmalarda yasal yetki, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 161/9. maddesi gereğince yalnızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait bulunuyor. Bu hukuki zorunluluk doğrultusunda, ilgili milletvekilleri hakkında fezleke sürecinin resmen başlatılabilmesi için Antalya makamları yetkisizlik kararı vererek topu yetkili makam olan Ankara'ya devretti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle fezleke düzenlenmesini gerektirecek nitelikte değerlendirme yapılmıştır. Yapılan hukuki değerlendirme neticesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/9. maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, bu kapsamda ilgili şahıslar hakkında fezleke düzenlenmesi sürecinin başlatılabilmesi için dosyanın yetkili makama gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda; milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizliğine karar verilmiş, dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi