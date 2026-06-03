Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 12.46 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Haber3.com Haber Merkezi