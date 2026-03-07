Antalya'da can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar

Çevreden bulunan bir seyyar merdiveni balkonlara uzatan vatandaşlar, 1. katta mahsur kalan 3 kişiyi güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Olay yerine hızla ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise, 2. katta dumandan etkilenen diğer 3 kişiyi merdivenli araçla tahliye etti.