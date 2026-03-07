Antalya'da can pazarı! Alevlerin sardığı binada mahsur kaldılar
Antalya Kepez'de 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan 3 kişi çevredeki vatandaşların getirdiği merdivenle, 3 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Antalya’nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Necip Nugay Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda, bugün saat 11.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Birinci kat dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı.
Yangını ilk fark eden ev sahibi Fatma R., evdeki iki torununu yanına alıp dışarı çıkmayı başardı. Ancak alevlerin büyümesi ve merdiven boşluğunun dumanla dolması nedeniyle üst katlardaki bina sakinleri mahsur kaldı.
Çevreden bulunan bir seyyar merdiveni balkonlara uzatan vatandaşlar, 1. katta mahsur kalan 3 kişiyi güvenli bir şekilde aşağı indirdi. Olay yerine hızla ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise, 2. katta dumandan etkilenen diğer 3 kişiyi merdivenli araçla tahliye etti.
Dumandan etkilenen ev sahibi Fatma R. ile itfaiye tarafından kurtarılan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.