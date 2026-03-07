Benzin ve motorine bir zam daha geliyor! Tarih belli oldu

Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Brent petrol fiyatı uçtu. 90 doların üzerine çıkan petrol, 20 Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına bir zam daha göründü. Salı günü motorin ve benzine zam yapılması bekleniyor.

ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte başlayan savaşta bir haftada geride kaldı. İran’ın stratejik Hürmüz Boğazı’nı kapatması, petrol fiyatlarını resmen uçurdu. Son bir haftada yüzde 27'lik yükseliş kaydeden petrol, son 6 yılın en güçlü yükseliş grafiğini çizdi.

Küresel piyasalardaki bu sert yükselişin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonun tetiklenmesini önlemek amacıyla akaryakıt ürünlerinde eşel mobil sistemini devreye aldı. Eşel mobil sistemi sayesinde, pompaya yansıyacak zammın %75’i ÖTV’den karşılanıyor.

Benzin ve motorine yine zam

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, 10 Mart Salı günü itibarıyla motorin ve benzine bir kez daha zam yapılacak. Motorinin litre fiyatına normal şartlarda 2,14 TL zam yapılması gerekirken, eşel mobil desteğiyle 53 kuruş pompa satış fiyatına yansıyacak.

Benzine ise normal şartlarda 1,54 TL zam beklenirken, vatandaşa yansıyacak tutar 39 kuruş olacak.

Zamla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 60,28 TL'ye, Ankara'da 61,24 TL'ye ve İzmir'de 61,52 TL'ye yükselecek. Motorin fiyatı İstanbul'da 65,23 liraya, Ankara'da 66,34 liraya ve İzmir'de 66,62 liraya çıkacak.

İşte 7 Mart Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 59.89 64.70 30.49 ISTANBUL (ANADOLU) 59.73 64.54 29.89 ANKARA 60.85 65.81 30.37 IZMIR 61.13 66.09 30.29 ADANA 61.69 66.63 30.81 ADIYAMAN 62.03 66.99 30.94 AFYON 61.93 67.00 30.34 AGRI 62.40 67.34 31.59 AKSARAY 61.80 66.74 30.21 AMASYA 61.44 66.38 30.99 ANTALYA 62.08 67.15 30.54 ARDAHAN 61.92 66.86 31.29 ARTVIN 61.73 66.67 31.84 AYDIN 61.35 66.31 30.44 BALIKESIR 61.44 66.40 29.99 BARTIN 61.16 65.91 30.05 BATMAN 62.31 67.37 30.94 BAYBURT 61.63 66.57 31.19 BILECIK 60.81 65.56 29.89 BINGOL 62.43 67.49 31.19 BITLIS 62.42 67.48 31.01 BOLU 60.92 65.66 30.20 BURDUR 61.89 66.96 30.49 BURSA 60.93 65.68 29.89 CANAKKALE 61.48 66.44 30.09 CANKIRI 61.27 66.22 30.60 CORUM 61.44 66.39 30.54 DENIZLI 61.62 66.58 30.19 DIYARBAKIR 62.32 67.38 31.06 DUZCE 60.76 65.51 30.05 EDIRNE 60.97 65.95 30.59 ELAZIG 62.41 67.47 30.81 ERZINCAN 61.87 66.81 31.19 ERZURUM 61.92 66.86 30.99 ESKISEHIR 61.13 65.88 29.99 GAZIANTEP 61.81 66.77 30.51 GIRESUN 61.67 66.61 30.99 GUMUSHANE 61.63 66.57 31.09 HAKKARI 62.47 67.53 31.67 HATAY 61.55 66.51 30.61 IGDIR 62.41 67.35 31.59 ISPARTA 61.92 66.99 30.44 KAHRAMANMARAS 61.83 66.79 30.64 KARABUK 61.18 65.93 30.05 KARAMAN 61.75 66.69 30.91 KARS 61.93 66.87 31.39 KASTAMONU 61.55 66.50 31.05 KAYSERI 61.86 66.80 30.31 KILIS 61.57 66.53 30.81 KIRIKKALE 61.16 66.11 30.22 KIRKLARELI 60.96 65.94 30.49 KIRSEHIR 61.21 66.16 30.32 KOCAELI 60.30 65.05 29.69 KONYA 61.88 66.97 30.41 KUTAHYA 61.80 66.59 30.44 MALATYA 62.04 67.00 30.97 MANISA 61.20 66.16 30.34 MARDIN 62.36 67.42 30.94 MERSIN 61.69 66.63 31.11 MUGLA 61.63 66.59 30.34 MUS 62.44 67.50 31.28 NEVSEHIR 61.79 66.73 30.41 NIGDE 61.70 66.64 30.21 ORDU 61.45 66.39 30.59 OSMANIYE 61.56 66.52 30.94 RIZE 61.61 66.55 31.09 SAKARYA 60.60 65.35 29.79 SAMSUN 61.43 66.37 30.59 SANLIURFA 62.02 66.98 30.96 SIIRT 62.35 67.41 31.14 SINOP 61.49 66.43 31.09 SIRNAK 62.43 67.49 31.25 SIVAS 61.85 66.80 30.89 TEKIRDAG 60.56 65.54 30.29 TOKAT 61.50 66.44 31.09 TRABZON 61.60 66.54 30.69 TUNCELI 62.43 67.49 31.51 USAK 61.62 66.58 30.45 VAN 62.44 67.41 30.91 YALOVA 60.61 65.36 29.79 YOZGAT 61.53 66.48 30.52 ZONGULDAK 61.12 65.87 30.45

Eşel mobil sistemi nedir?

Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.

Haber3.com Haber Merkezi