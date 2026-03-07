Benzin ve motorine bir zam daha geliyor! Tarih belli oldu
Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Brent petrol fiyatı uçtu. 90 doların üzerine çıkan petrol, 20 Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına bir zam daha göründü. Salı günü motorin ve benzine zam yapılması bekleniyor.
ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte başlayan savaşta bir haftada geride kaldı. İran’ın stratejik Hürmüz Boğazı’nı kapatması, petrol fiyatlarını resmen uçurdu. Son bir haftada yüzde 27'lik yükseliş kaydeden petrol, son 6 yılın en güçlü yükseliş grafiğini çizdi.
Küresel piyasalardaki bu sert yükselişin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonun tetiklenmesini önlemek amacıyla akaryakıt ürünlerinde eşel mobil sistemini devreye aldı. Eşel mobil sistemi sayesinde, pompaya yansıyacak zammın %75’i ÖTV’den karşılanıyor.
Benzin ve motorine yine zam
Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre, 10 Mart Salı günü itibarıyla motorin ve benzine bir kez daha zam yapılacak. Motorinin litre fiyatına normal şartlarda 2,14 TL zam yapılması gerekirken, eşel mobil desteğiyle 53 kuruş pompa satış fiyatına yansıyacak.
Benzine ise normal şartlarda 1,54 TL zam beklenirken, vatandaşa yansıyacak tutar 39 kuruş olacak.
Zamla birlikte İstanbul'da benzin fiyatı 60,28 TL'ye, Ankara'da 61,24 TL'ye ve İzmir'de 61,52 TL'ye yükselecek. Motorin fiyatı İstanbul'da 65,23 liraya, Ankara'da 66,34 liraya ve İzmir'de 66,62 liraya çıkacak.
İşte 7 Mart Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|59.89
|64.70
|30.49
|ISTANBUL (ANADOLU)
|59.73
|64.54
|29.89
|ANKARA
|60.85
|65.81
|30.37
|IZMIR
|61.13
|66.09
|30.29
|ADANA
|61.69
|66.63
|30.81
|ADIYAMAN
|62.03
|66.99
|30.94
|AFYON
|61.93
|67.00
|30.34
|AGRI
|62.40
|67.34
|31.59
|AKSARAY
|61.80
|66.74
|30.21
|AMASYA
|61.44
|66.38
|30.99
|ANTALYA
|62.08
|67.15
|30.54
|ARDAHAN
|61.92
|66.86
|31.29
|ARTVIN
|61.73
|66.67
|31.84
|AYDIN
|61.35
|66.31
|30.44
|BALIKESIR
|61.44
|66.40
|29.99
|BARTIN
|61.16
|65.91
|30.05
|BATMAN
|62.31
|67.37
|30.94
|BAYBURT
|61.63
|66.57
|31.19
|BILECIK
|60.81
|65.56
|29.89
|BINGOL
|62.43
|67.49
|31.19
|BITLIS
|62.42
|67.48
|31.01
|BOLU
|60.92
|65.66
|30.20
|BURDUR
|61.89
|66.96
|30.49
|BURSA
|60.93
|65.68
|29.89
|CANAKKALE
|61.48
|66.44
|30.09
|CANKIRI
|61.27
|66.22
|30.60
|CORUM
|61.44
|66.39
|30.54
|DENIZLI
|61.62
|66.58
|30.19
|DIYARBAKIR
|62.32
|67.38
|31.06
|DUZCE
|60.76
|65.51
|30.05
|EDIRNE
|60.97
|65.95
|30.59
|ELAZIG
|62.41
|67.47
|30.81
|ERZINCAN
|61.87
|66.81
|31.19
|ERZURUM
|61.92
|66.86
|30.99
|ESKISEHIR
|61.13
|65.88
|29.99
|GAZIANTEP
|61.81
|66.77
|30.51
|GIRESUN
|61.67
|66.61
|30.99
|GUMUSHANE
|61.63
|66.57
|31.09
|HAKKARI
|62.47
|67.53
|31.67
|HATAY
|61.55
|66.51
|30.61
|IGDIR
|62.41
|67.35
|31.59
|ISPARTA
|61.92
|66.99
|30.44
|KAHRAMANMARAS
|61.83
|66.79
|30.64
|KARABUK
|61.18
|65.93
|30.05
|KARAMAN
|61.75
|66.69
|30.91
|KARS
|61.93
|66.87
|31.39
|KASTAMONU
|61.55
|66.50
|31.05
|KAYSERI
|61.86
|66.80
|30.31
|KILIS
|61.57
|66.53
|30.81
|KIRIKKALE
|61.16
|66.11
|30.22
|KIRKLARELI
|60.96
|65.94
|30.49
|KIRSEHIR
|61.21
|66.16
|30.32
|KOCAELI
|60.30
|65.05
|29.69
|KONYA
|61.88
|66.97
|30.41
|KUTAHYA
|61.80
|66.59
|30.44
|MALATYA
|62.04
|67.00
|30.97
|MANISA
|61.20
|66.16
|30.34
|MARDIN
|62.36
|67.42
|30.94
|MERSIN
|61.69
|66.63
|31.11
|MUGLA
|61.63
|66.59
|30.34
|MUS
|62.44
|67.50
|31.28
|NEVSEHIR
|61.79
|66.73
|30.41
|NIGDE
|61.70
|66.64
|30.21
|ORDU
|61.45
|66.39
|30.59
|OSMANIYE
|61.56
|66.52
|30.94
|RIZE
|61.61
|66.55
|31.09
|SAKARYA
|60.60
|65.35
|29.79
|SAMSUN
|61.43
|66.37
|30.59
|SANLIURFA
|62.02
|66.98
|30.96
|SIIRT
|62.35
|67.41
|31.14
|SINOP
|61.49
|66.43
|31.09
|SIRNAK
|62.43
|67.49
|31.25
|SIVAS
|61.85
|66.80
|30.89
|TEKIRDAG
|60.56
|65.54
|30.29
|TOKAT
|61.50
|66.44
|31.09
|TRABZON
|61.60
|66.54
|30.69
|TUNCELI
|62.43
|67.49
|31.51
|USAK
|61.62
|66.58
|30.45
|VAN
|62.44
|67.41
|30.91
|YALOVA
|60.61
|65.36
|29.79
|YOZGAT
|61.53
|66.48
|30.52
|ZONGULDAK
|61.12
|65.87
|30.45
Eşel mobil sistemi nedir?
Eşel-mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.
Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.
Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.
Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.
