  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ünlü iş insanı Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı!

Ünlü iş insanı Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı!

Güncelleme:

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan ünlü iş adamı Erden Timur’un ortağı ve sahibi olduğu şirketler, TMSF yönetimine devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, "futbolda bahis" iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan iş adamı Erden Timur'un şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçuna yönelik soruşturma kapsamında; şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Evlilik yıl dönümünde iki bacağını kaybetmişti... Mahkemeden vicdanları yaralayan karar
Evlilik yıl dönümünde iki bacağını kaybetmişti... Mahkemeden vicdanları yaralayan karar
O Türkiye'nin ilk kadın İl Jandarma Komutanı: ''Üniforma bir kıyafet değil, vatan görevidir''
O Türkiye'nin ilk kadın İl Jandarma Komutanı: ''Üniforma bir kıyafet değil, vatan görevidir''
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor!
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor!
Konutta en pahalı ve en ucuz iller belli oldu: Üç şehrin yükselişi dikkat çekti
Konutta en pahalı ve en ucuz iller belli oldu: Üç şehrin yükselişi dikkat çekti
İstanbullulara hafta sonu uyarısı: Birçok ilçede elektrikler kesilecek!
İstanbullulara hafta sonu uyarısı: Birçok ilçede elektrikler kesilecek!
Bodrum'da deniz çekildi; su altında yatan tarih gün yüzüne çıktı
Bodrum'da deniz çekildi; su altında yatan tarih gün yüzüne çıktı
İran savaşının ABD'ye bir günlük maliyeti dudak uçuklattı!
İran savaşının ABD'ye bir günlük maliyeti dudak uçuklattı!
Kayseri'de 2 şehit verdiğimiz uçak kazası soruşturmasında dikkat çeken karar
Kayseri'de 2 şehit verdiğimiz uçak kazası soruşturmasında dikkat çeken karar
Etiketler erden timur kayyum futbolda bahis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail'den İran'ın kalbine yeni saldırı dalgası: Havalimanı cehenneme döndü! İsrail'den İran'ın kalbine yeni saldırı dalgası: Havalimanı cehenneme döndü! Galata Kulesi'nde kahreden olay: 30 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti Galata Kulesi'nde kahreden olay: 30 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti Bakanlıktan gıda fiyatları için kritik önlem: Gümrük vergisi sıfırlandı! Bakanlıktan gıda fiyatları için kritik önlem: Gümrük vergisi sıfırlandı! Sosyal medyada mafyacılık oynayanlara şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var! Sosyal medyada mafyacılık oynayanlara şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var! 300 milyon TL toplayıp ortadan kaybolan emlakçı ölü bulundu 300 milyon TL toplayıp ortadan kaybolan emlakçı ölü bulundu İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan o ülkelerden özür diledi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan o ülkelerden özür diledi Meteoroloji'den 6 il için sarı alarm: Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji'den 6 il için sarı alarm: Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor! Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne sürpriz isim! Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne sürpriz isim! Park halindeki kamyonette acı manzara: Öğretmen ölü bulundu Park halindeki kamyonette acı manzara: Öğretmen ölü bulundu Anjiyo masasında ölümde iki kurumdan, iki farklı rapor Anjiyo masasında ölümde iki kurumdan, iki farklı rapor
Mart aynın en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı Mart aynın en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı Kış bitti derken geri döndü: Kar bastırdı, araçlar yolda mahsur kaldı! Kış bitti derken geri döndü: Kar bastırdı, araçlar yolda mahsur kaldı! Yarım asırdır evli çifti ölüm bile ayıramadı! Aynı kaderi paylaştılar Yarım asırdır evli çifti ölüm bile ayıramadı! Aynı kaderi paylaştılar Kayseri'de kanlı gece! Evde kurşunlar havada uçuştu; ölü ve yaralılar var! Kayseri'de kanlı gece! Evde kurşunlar havada uçuştu; ölü ve yaralılar var!