Ünlü iş insanı Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı!

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan ünlü iş adamı Erden Timur’un ortağı ve sahibi olduğu şirketler, TMSF yönetimine devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, "futbolda bahis" iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan iş adamı Erden Timur'un şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçuna yönelik soruşturma kapsamında; şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlere ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İHA