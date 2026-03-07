  1. Anasayfa
Anjiyo masasında ölümde iki kurumdan, iki farklı rapor! İstenen ceza belli oldu

İstanbul'da özel bir hastanede anjiyo işlemi sırasında hayatını kaybeden 38 yaşındaki O.K.'nin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Sanık iki doktor hakkında ''Taksirle ölüme neden olma'' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Bakırköy'de 16 Kasım 2016'da özel bir hastanede yaşanan anjiyo faciasında soruşturma tamamlandı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ancak işlem sırasında hayatını kaybeden 38 yaşındaki O.K.'nin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, doktorların "ihmal" zincirini ortaya koydu.

O.K., anjiyo olmak için bir hastaneye gitti. Burada işlem sırasında alerjik reaksiyon gösterdi ve işlem tamamlanamadı. İddiaya göre ertesi gün F.K., eşini hastaneden çıkarmak ve başka bir hastaneye götürmek istediğini söyledi. Ancak doktorlar tarafından kendisine eşinin durumu ile ilgili bilgi verilmediğini ve kendisinin onayı olmadan O.K.’yi ikinci kez anjiyo işlemine aldıklarını belirtti. K. ikinci kez girdiği anjiyodan sağ çıkamadı ve işlem sırasında hayatını kaybetti.

İki kurumdan, iki farklı rapor

Acılı eşin 2025 yılındaki şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, söz konusu durumun doktorların her türlü dikkat ve özenine rağmen ortaya çıkabilecek bir komplikasyon olarak değerlendirildiği ifade edildi. İşlem sırasında kardiyojenik şok gelişen hastaya uygulanan tedavinin rehbere uygun, kapsamlı ve yeterli olduğu belirtildi.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda ise işlem sırasında hastaya verilen kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon gelişmesine rağmen, alerji testi yapılmadan hastanın ikinci kez anjiyo işlemine alınmasının ve kısa süre içinde aynı maddeye yeniden maruz bırakılmasının tıp kurallarına uygun olmadığı ifade edildi.

6 yıla kadar hapis cezası istendi

Sanıklar Doç. Dr. U.K. ve Dr. E.A.K. üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve kusurlu olmadıklarını belirtti. İddianamede, 2 doktor hakkında da ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep edildi. 

 

