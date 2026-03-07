İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür diledi

  1. Anasayfa
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, misilleme saldırıları sırasında toprakları hedef alınan komşu ülkelerden özür diledi.

İran, tarihinin en zorlu günlerinden geçerken Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan tansiyonu düşürmeye yönelik stratejik bir hamle geldi. Devlet televizyonundan halka ve bölge liderlerine seslenen Pezeşkiyan, misilleme saldırıları sırasında hedef alınan komşu ülkelerden özür diledi.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda yetkili, sivil ve öğrencinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, Washington ve Tel Aviv'in hamlelerine karşı vatanlarını savunduklarını dile getirdi.

İran'ın karşı saldırıları kapsamında bazı çevre ülkelerde bulunan ABD üslerinin vurulmasına ilişkin Pezeşkiyan, saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilediğini söyledi. ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır kayıplar verdiklerini belirten Pezeşkiyan, silahlı kuvvetlerin ülke topraklarını onur ve kudretle korumak için gereken adımları attığını kaydetti. Komşu ülkelere saldırmak gibi bir niyetleri olmadığını vurgulayan Pezeşkiyan, komşularını kardeş olarak gördüklerini ve onlarla dayanışma içinde bölgede barış ile huzuru tesis etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından anayasal çerçevede oluşturulan Geçici Liderlik Konseyi'nin aldığı yeni kararları da paylaşan Pezeşkiyan, dünkü konsey toplantısında, söz konusu ülkelerin topraklarından İran'a yönelik bir saldırı gerçekleşmediği sürece komşuların hedef alınmaması ve bu bölgelere füze atılmaması yönünde mutabakata vardıklarını bildirdi.

'KOŞULSUZ TESLİMİYET BİR HAYALDEN İBARET'

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 'koşulsuz teslimiyet' açıklamasına da yanıt veren Pezeşkiyan, İran'ın koşulsuz teslim olması fikrinin, karşı tarafın ancak mezara kadar taşıyabileceği bir hayalden ibaret olduğunu savundu.

Mevcut durumu fırsat bilerek komşu ülkelerden İran topraklarına saldırmayı planlayan grupların, ABD ve İsrail gibi emperyalist güçlerin kuklası olmamaları gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, kendi içlerinde çeşitli anlaşmazlıklar yaşayabileceklerini ancak ABD ve İsrail tarafından desteklenen böylesi bir eyleme girişmenin onursuzluk olduğunu kaydetti.

