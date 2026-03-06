Trump savaşın durması için tek şartını açıkladı

  1. Anasayfa
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların 7. gününde diplomatik çözüm için tek şartının ''koşulsuz teslimiyet'' olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran halkına ve ordusuna seslenerek, mevcut rejimle yapılacak herhangi bir müzakereyi reddetti ve "koşulsuz teslimiyet" çağrısında bulundu.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak."  dedi. Bu açıklama, Washington'un hedefinin sadece askeri tesisler değil, doğrudan bir rejim değişikliği olduğunu gözler önüne serdi. 

Koşulsuz teslimiyetin ve yeni bir yönetimin belirlenmesinin ardından İran'ın yeniden inşa edileceğini aktaran Trump, “Bundan ve harika, kabul edilebilir bir liderin (veya liderlerin) seçilmesinden sonra, biz ve birçok harika, cesur müttefikimiz ve ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden döndürmek, ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getirmek için durmaksızın çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Trump, paylaşımını kendi siyasi sloganına atıfta bulunarak, “İran'ın harika bir geleceği olacak. İran'ı Yeniden Harika Yapın (MIGA)” sözleriyle tamamladı.

DHA

