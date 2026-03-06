Bolu Belediyesi'nde Tanju Özcan'ın yerine gelen isim belli oldu

  1. Anasayfa
Bolu Belediye Meclisi'nde Tanju Özcan'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan, başkanvekili olarak seçildi.

28 Şubat'ta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, Bolu Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı. 

Belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen seçimde iki isim yarıştı. CHP grubu Mehmet Tuna Özcan'ı aday gösterirken, AK Parti’nin adayı Hüseyin Nadi Okur oldu. İlk iki turda gerekli olan üçte iki çoğunluk sağlanamayınca seçim 3. tura kaldı.

3 tur süren oylamanın ardından Mehmet Tuna Özcan, 19 oyla Bolu Belediye Başkanvekili seçildi. Hüseyin Nadi Okur ise 10 oy aldı.

Bu sonuçla Mehmet Tuna Özcan, davanın ve uzaklaştırma kararının akıbeti netleşene kadar Bolu Belediye Başkanvekili olarak göreve başladı.

"Emanete sahip çıkacağız"

Seçimin ardından kısa bir açıklama yapan Mehmet Tuna Özcan, "Belediye başkanvekili olarak seçildim. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Bolu Belediyesi vekili olarak Başkanımız Tanju Özcan'ın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kuvvetli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldıBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldıGüncel

 

 

 

DHA

 

 

 

