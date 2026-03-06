  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hava sahaları kilitlendi; 5 ülkeye uçuşlar iptal edildi

Hava sahaları kilitlendi; 5 ülkeye uçuşlar iptal edildi

Hava sahaları kilitlendi; 5 ülkeye uçuşlar iptal edildi
Güncelleme:

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; THY, AJet, Pegasus ve SunExpress’in 5 ülkeye uçuşları 9 Mart’a kadar durdurduğunu açıkladı

ABD-İsrail ve İran arasındaki sıcak çatışmalar, bölgede hava trafiğini durma noktasına getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güvenlik riskleri nedeniyle uçuş programlarında yapılan değişiklikleri paylaştı. 

Bakan Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e uçak seferlerinin 9 Mart gün sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. 

Ayrıca Pegasus 12 Mart'a kadar, Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar İran seferlerini iptal etti.

İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılıklarının devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşların sürdüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava trafiğinin kontrollü ve sınırlı şekilde yürütüldüğünü belirti.

Havayolu taşıyıcılarının İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 6 Mart'a kadar durdurduğunu hatırlatan Uraloğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır. Hava sahalarındaki gelişmelere ilişkin günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 2, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise 1 Irak Havayolları uçağı yatıda bulunmaktadır. Toplam 7 uçak için yatı durumu söz konusu olup süreci ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edilmektedir. Öte yandan bugün itibariyle Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait 2 uçağımız, Irak’ta ise Tailwind Havayolları’nın kiralık 1 uçağı bulunmaktadır. Diğer yandan; Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düşen İHA sonrası Azerbaycan Hava Yolları’na ait 2 ayrı yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na inişi planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş; uçakta bulunan yolcular ise emniyetli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan'a ulaştırılmıştır."

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı!
Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı!
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ?
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ?
İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi!
İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi!
MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme
MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor!
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor!
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Gece yarısı büyük panik: Bir anda kaymaya başlayan 8 katlı apartman sabaha karşı tahliye edildi!
Gece yarısı büyük panik: Bir anda kaymaya başlayan 8 katlı apartman sabaha karşı tahliye edildi!
Etiketler İran ırak Suriye lübnan ürdün uçak seferleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bodrum'da deniz çekildi; su altında yatan tarih gün yüzüne çıktı Bodrum'da deniz çekildi; su altında yatan tarih gün yüzüne çıktı Türkiye Kupası'nda yeni dönem: Gruplar gitti, eleme sistemi geldi Türkiye Kupası'nda yeni dönem: Gruplar gitti, eleme sistemi geldi Kombileri, ocakları kısın! Doğal gaza dudak uçuklatan savaş zammı geliyor! Kombileri, ocakları kısın! Doğal gaza dudak uçuklatan savaş zammı geliyor! İran savaşının ABD'ye bir günlük maliyeti dudak uçuklattı! İran savaşının ABD'ye bir günlük maliyeti dudak uçuklattı! MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor! Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı! Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı! Magazin dünyasında yeni polemiğin fitili ateşlendi; kıyamet kopacak! Magazin dünyasında yeni polemiğin fitili ateşlendi; kıyamet kopacak! Trump savaşın durması için tek şartını açıkladı Trump savaşın durması için tek şartını açıkladı Merkez Bankası'nın doları tutmak için ne kadar döviz sattığı ortaya çıktı Merkez Bankası'nın doları tutmak için ne kadar döviz sattığı ortaya çıktı
Bakan Gürlek'ten Ekrem İmamoğlu çıkışı: ''O şahsın açıklamaları...'' Bakan Gürlek'ten Ekrem İmamoğlu çıkışı: ''O şahsın açıklamaları...'' Tuvalet sapığı yakalandı: 21 yaşındaki zanlının kaydettiği görüntüler mide bulandırdı Tuvalet sapığı yakalandı: 21 yaşındaki zanlının kaydettiği görüntüler mide bulandırdı Evlilik yıl dönümünde iki bacağını kaybetmişti... Mahkemeden vicdanları yaralayan karar Evlilik yıl dönümünde iki bacağını kaybetmişti... Mahkemeden vicdanları yaralayan karar SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok! SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok! İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi! İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi! Gayrimenkulde konkordato talebi reddedildi: Binlerce mağdur için yeni süreç başlıyor Gayrimenkulde konkordato talebi reddedildi: Binlerce mağdur için yeni süreç başlıyor O Türkiye'nin ilk kadın İl Jandarma Komutanı: ''Üniforma bir kıyafet değil, vatan görevidir'' O Türkiye'nin ilk kadın İl Jandarma Komutanı: ''Üniforma bir kıyafet değil, vatan görevidir'' İlkokuldaki ''çakma'' hayalet yakalandı: Güvenlik kamerasındaki görüntüsü şoke etti! İlkokuldaki ''çakma'' hayalet yakalandı: Güvenlik kamerasındaki görüntüsü şoke etti! Konutta en pahalı ve en ucuz iller belli oldu: Üç şehrin yükselişi dikkat çekti Konutta en pahalı ve en ucuz iller belli oldu: Üç şehrin yükselişi dikkat çekti İstanbullulara hafta sonu uyarısı: Birçok ilçede elektrikler kesilecek! İstanbullulara hafta sonu uyarısı: Birçok ilçede elektrikler kesilecek!