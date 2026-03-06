İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu lüks otel TMSF'ye geçti!

İstanbul'daki ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Y.'nin 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük ses getiren "ünlülere uyuşturucu ve fuhuş" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 7 Ocak 2026'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Y.’nin 6 şirketine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Y.'nin ortağı ve sahibi olduğu şirketlerin kara para aklanmasında kullanıldığını tespit etti.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Muzaffer Y. ile ilişkili 6 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu kararla birlikte şirketlerin tüm yönetim yetkileri ve finansal kontrolü devlete geçmiş oldu.

Ne olmuştu?

Ocak 2026'da "Uyuşturucu kullanımı, fuhşa teşvik ve yer temini" suçlamalarıyla Bebek Otel'e baskın düzenlendi. Muzaffer Y. dahil 19 kişi tutuklandı.

Muzaffer Y.’nin saç örneği analizinde uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.

Y.'nin tüm kişisel mal varlıklarına "suçtan elde edildiği" şüphesiyle el konuldu.

DHA