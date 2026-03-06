  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu lüks otel TMSF'ye geçti!

İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu lüks otel TMSF'ye geçti!

İstanbul'da ünlülerin müdavimi olduğu lüks otel TMSF'ye geçti!
Güncelleme:

İstanbul'daki ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Y.'nin 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük ses getiren "ünlülere uyuşturucu ve fuhuş" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 7 Ocak 2026'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Y.’nin 6 şirketine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Y.'nin ortağı ve sahibi olduğu şirketlerin kara para aklanmasında kullanıldığını tespit etti.  

Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Muzaffer Y. ile ilişkili 6 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Bu kararla birlikte şirketlerin tüm yönetim yetkileri ve finansal kontrolü devlete geçmiş oldu.

Ne olmuştu?

Ocak 2026'da "Uyuşturucu kullanımı, fuhşa teşvik ve yer temini" suçlamalarıyla Bebek Otel'e baskın düzenlendi. Muzaffer Y. dahil 19 kişi tutuklandı.

Muzaffer Y.’nin saç örneği analizinde uyuşturucu maddeye rastlanmıştı.

Y.'nin tüm kişisel mal varlıklarına "suçtan elde edildiği" şüphesiyle el konuldu.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı!
Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı!
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ?
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ?
İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi!
İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi!
MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme
MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor!
Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor!
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu
Gece yarısı büyük panik: Bir anda kaymaya başlayan 8 katlı apartman sabaha karşı tahliye edildi!
Gece yarısı büyük panik: Bir anda kaymaya başlayan 8 katlı apartman sabaha karşı tahliye edildi!
Etiketler Bebek Otel sahibi TMSF kayyum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bodrum'da deniz çekildi; su altında yatan tarih gün yüzüne çıktı Bodrum'da deniz çekildi; su altında yatan tarih gün yüzüne çıktı Türkiye Kupası'nda yeni dönem: Gruplar gitti, eleme sistemi geldi Türkiye Kupası'nda yeni dönem: Gruplar gitti, eleme sistemi geldi Kombileri, ocakları kısın! Doğal gaza dudak uçuklatan savaş zammı geliyor! Kombileri, ocakları kısın! Doğal gaza dudak uçuklatan savaş zammı geliyor! İran savaşının ABD'ye bir günlük maliyeti dudak uçuklattı! İran savaşının ABD'ye bir günlük maliyeti dudak uçuklattı! MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor! Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı! Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı! Magazin dünyasında yeni polemiğin fitili ateşlendi; kıyamet kopacak! Magazin dünyasında yeni polemiğin fitili ateşlendi; kıyamet kopacak! Trump savaşın durması için tek şartını açıkladı Trump savaşın durması için tek şartını açıkladı Merkez Bankası'nın doları tutmak için ne kadar döviz sattığı ortaya çıktı Merkez Bankası'nın doları tutmak için ne kadar döviz sattığı ortaya çıktı
Bakan Gürlek'ten Ekrem İmamoğlu çıkışı: ''O şahsın açıklamaları...'' Bakan Gürlek'ten Ekrem İmamoğlu çıkışı: ''O şahsın açıklamaları...'' Tuvalet sapığı yakalandı: 21 yaşındaki zanlının kaydettiği görüntüler mide bulandırdı Tuvalet sapığı yakalandı: 21 yaşındaki zanlının kaydettiği görüntüler mide bulandırdı Evlilik yıl dönümünde iki bacağını kaybetmişti... Mahkemeden vicdanları yaralayan karar Evlilik yıl dönümünde iki bacağını kaybetmişti... Mahkemeden vicdanları yaralayan karar SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok! SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok! İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi! İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi! Gayrimenkulde konkordato talebi reddedildi: Binlerce mağdur için yeni süreç başlıyor Gayrimenkulde konkordato talebi reddedildi: Binlerce mağdur için yeni süreç başlıyor O Türkiye'nin ilk kadın İl Jandarma Komutanı: ''Üniforma bir kıyafet değil, vatan görevidir'' O Türkiye'nin ilk kadın İl Jandarma Komutanı: ''Üniforma bir kıyafet değil, vatan görevidir'' İlkokuldaki ''çakma'' hayalet yakalandı: Güvenlik kamerasındaki görüntüsü şoke etti! İlkokuldaki ''çakma'' hayalet yakalandı: Güvenlik kamerasındaki görüntüsü şoke etti! Konutta en pahalı ve en ucuz iller belli oldu: Üç şehrin yükselişi dikkat çekti Konutta en pahalı ve en ucuz iller belli oldu: Üç şehrin yükselişi dikkat çekti İstanbullulara hafta sonu uyarısı: Birçok ilçede elektrikler kesilecek! İstanbullulara hafta sonu uyarısı: Birçok ilçede elektrikler kesilecek!