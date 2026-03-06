İsrail 50 savaş uçağıyla vurdu! Hamaney'in yer altı sığınağı yok edildi
İsrail Savunma Kuvvetleri, 50 savaş uçağının katıldığı hava harekatıyla, Tahran'da geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney’e ait yer altı askeri sığınağın imha edildiğini duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre; İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 50 modern savaş uçağı, İran'ın başkeni Tahran’daki hükümet yerleşkesinin altında bulunan askeri sığınağı hedef aldı. Geçtiğimiz hafta öldürülen dini lider Ali Hamaney’in kullanımında olan ve stratejik kararların alındığı bu sığınak, özel mühimmatlarla imha edildi.
Yer altı sığınağının hala üst düzey İranlı yetkililer tarafından kullanıldığı belirtildi.
Görüntüler paylaşıldı
İsrail ordusu, sığınağın vurulduğu ana ait görüntüleri basınla paylaştı. Görüntülerde, yerleşkenin stratejik noktalarına yapılan saldırıların ardından patlamaların meydana geldiği görülüyor.
İran Kızılayı, İsrail ve ABD'nin saldırılarında bugüne kadar 1332 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
