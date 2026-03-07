Galata Kulesi'nde kahreden olay: 30 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nden atlayan 30 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Galata Kulesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Saat 14.30 sıralarında kuleye ziyaretçi olarak çıkan ve isminin E.S. (30) olduğu öğrenilen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini aşağı bıraktı.

Bölgede bulunan turistler ve çevre esnafı, olayın şokuyla sarsıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin beton zemine düşen E.S. üzerinde yaptığı kontrollerde, talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği saptandı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA