Antalya'da Hükümet Konağı'nda silah sesleri!
Antalya'nın Kepez ilçesindeki Kaymakamlık binasında silah sesleri duyuldu. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bina tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve destek kuvvet olarak Özel Harekat timleri sevk edildi. Giriş ve çıkışların kapatıldığı bölgedeki operasyonel süreç devam ediyor.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Kaymakamlık binasında silah seslerinin duyulması, bölgede büyük paniğe neden oldu. Saat 11.00 sularında meydana gelen olayın ardından emniyet birimleri alarma geçti. Alınan ilk bilgilere göre, Kaymakamlık içerisinden gelen silah sesleri üzerine bina hızla tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı bölgeye, destek kuvvet olarak Özel Harekat ekipleri de intikal etti.
Kepez Kaymakamlığı çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, polis ekipleri bölgedeki güvenlik çemberini genişletti. Yetkililerden henüz olayın nedenine veya şüpheli/şüphelilerin durumuna ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Bölgedeki operasyonel çalışmalar ve saha incelemeleri titizlikle devam ediyor. Vatandaşların bölgeden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunan emniyet yetkilileri, olayın gelişimine dair detaylı incelemelerin sürdüğünü belirtti.