Antalya'da Hükümet Konağı'nda silah sesleri!

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Kaymakamlık binasında silah seslerinin duyulması, bölgede büyük paniğe neden oldu. Saat 11.00 sularında meydana gelen olayın ardından emniyet birimleri alarma geçti. Alınan ilk bilgilere göre, Kaymakamlık içerisinden gelen silah sesleri üzerine bina hızla tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı bölgeye, destek kuvvet olarak Özel Harekat ekipleri de intikal etti.