Antik kent yakınında ''çadırlı'' kaçak kazı!
Adıyaman'da antik kent yakınlarında çadır kurup, kaçak kazı yapıldığı iddiasına yönelik inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
SİT alanı olan Perre Antik Kenti'nin yakınındaki araziye çadır kurulduğunu görenler, güvenlik güçleri ile Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.
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Bölgeye giden ekipler, kimsenin olmadığı çadırın içinde bir çukurun açıldığını ve içerisinde kazıda kullanılan malzemelerin bulunduğunu tespit etti.
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Kaçak kazıya ilişkin inceleme başlatılırken, bölgeye giden Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, kaçak kazı yapanlara göz açtırılmayacağını belirtti.
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