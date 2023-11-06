  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Antik kent yakınında ''çadırlı'' kaçak kazı!

Antik kent yakınında ''çadırlı'' kaçak kazı!

Adıyaman'da antik kent yakınlarında çadır kurup, kaçak kazı yapıldığı iddiasına yönelik inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Antik kent yakınında ''çadırlı'' kaçak kazı! - Resim: 1

SİT alanı olan Perre Antik Kenti'nin yakınındaki araziye çadır kurulduğunu görenler, güvenlik güçleri ile Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne haber verdi. 

1 / 7
Antik kent yakınında ''çadırlı'' kaçak kazı! - Resim: 2

Bölgeye giden ekipler, kimsenin olmadığı çadırın içinde bir çukurun açıldığını ve içerisinde kazıda kullanılan malzemelerin bulunduğunu tespit etti. 

2 / 7
Antik kent yakınında ''çadırlı'' kaçak kazı! - Resim: 3

Kaçak kazıya ilişkin inceleme başlatılırken, bölgeye giden Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, kaçak kazı yapanlara göz açtırılmayacağını belirtti.

3 / 7
Antik kent yakınında ''çadırlı'' kaçak kazı! - Resim: 4
4 / 7